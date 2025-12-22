L' auto si sfrena e cerca di fermarla ma finisce contro due in sosta e una recinzione | postina portata in ospedale
Stava consegnando la posta quando si sarebbe accorta che l’auto, ferma in discesa, aveva preso a muoversi. Avrebbe tentato di fermare la sua corsa, ma senza successo finendo prima contro due auto in sosta e poi contro una recinzione sfondandola. Fortunatamente per la postina, che era a lavoro con. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
