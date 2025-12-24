Si schianta in bici davanti al supermercato uomo finisce in ospedale

Un uomo di 70 anni è rimasto coinvolto in un incidente in bicicletta davanti a un supermercato a Castel Mella. L’episodio ha causato grande spavento, ma fortunatamente non sono state riscontrate conseguenze gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, e l’uomo è stato trasportato in ospedale per le verifiche del caso.

