Si schianta in bici davanti al supermercato uomo finisce in ospedale
Un uomo di 70 anni è rimasto coinvolto in un incidente in bicicletta davanti a un supermercato a Castel Mella. L’episodio ha causato grande spavento, ma fortunatamente non sono state riscontrate conseguenze gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, e l’uomo è stato trasportato in ospedale per le verifiche del caso.
Grande spavento ma, fortunatamente, nessuna grave conseguenza per un uomo di 70 anni rimasto coinvolto in un incidente in bicicletta a Castel Mella. L’episodio è avvenuto martedì sera, intorno alle 20:15, nella frazione di Onzato, lungo via Santuario, proprio di fronte al supermercato Eurospin. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Leggi anche: Con la bici, si schianta violentemente contro un tabellone: 68enne portato d'urgenza in ospedale
Leggi anche: Travolto da un'auto in retromarcia davanti al supermercato: anziano in ospedale
Si schianta in bici davanti al supermercato, uomo finisce in ospedale - Grande spavento ma, fortunatamente, nessuna grave conseguenza per un uomo di 70 anni rimasto coinvolto in un incidente in bicicletta a Castel Mella. bresciatoday.it
La Voce di Rovigo. . 1.400 chilometri in bicicletta per testimoniare il dono. Paolo Franceschini approda a Porto Viro Il comico testimonial di Avis arriva in bici nel Delta #delta #bici #bicicletta #paolofranceschini #portoviro - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.