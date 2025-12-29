Precipita da cinque metri Anziano cade al cimitero mentre sistema la tomba

Un anziano di 82 anni è caduto da circa cinque metri mentre sistemava la tomba nel cimitero di Ancona. L'incidente è avvenuto nella cappella di famiglia, provocando preoccupazione e intervento dei soccorsi. L'uomo è stato trasportato all'ospedale regionale di Torrette per le cure necessarie. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti.

Precipita da una altezza di circa cinque metri, mentre è nella cappella di famiglia: paura per un 82enne che è stato soccorso e trasportato all' ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. L' incidente è avvenuto ieri, intorno all'ora di pranzo, nel cimitero di Civitanova Alta. L'allarme è scattato verso le 13 quando l'anziano civitanovese, che stava sistemando la tomba di famiglia, è caduto precipitando dalla grata metallica che si trova sul pavimento, da una altezza di circa cinque metri. Stando alle prime ricostruzioni fatte dalle forze dell'ordine sembrerebbe che sia stato lo stesso anziano a spostare la grata. Sul posto sono intervenuti i mezzi dell'emergenza sanitaria del 118 e della Croce Verde e i vigili del fuoco del distaccamento di via Aldo Moro, che con una scala hanno raggiunto l'anziano e lo hanno

