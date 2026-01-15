Colpito da un ramo mentre pota un albero muore operaio 39enne | incidente sul lavoro nel Torinese
Un incidente sul lavoro a San Francesco al Campo, nel Torinese, è costato la vita a Danilo Bergagna, un operaio di 39 anni. Mentre potava un albero, è stato colpito da un ramo e ha subito gravi ferite. La tragedia sottolinea l’importanza delle misure di sicurezza sul lavoro per prevenire incidenti di questo tipo.
Un operaio di 39 anni, Danilo Bergagna, è morto dopo essere rimasto gravemente ferito sul lavoro a San Francesco al Campo, nel Torinese. L'uomo è stato colpito da un ramo mentre potava un albero. È deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Colpito da un ramo mentre potava le piante: morto sul lavoro un 39enne nel Torinese
Leggi anche: Colpito da un ramo mentre pota una pianta: soccorso in un bosco a Sormano
Colpito da un ramo mentre pota un albero, muore operaio 39enne: incidente sul lavoro nel Torinese - Un operaio di 39 anni, Danilo Bergagna, è morto dopo essere rimasto gravemente ferito sul lavoro a San Francesco al Campo, nel Torinese ... fanpage.it
#Torino Non ce l'ha fatta l'operaio di 39 anni che stamattina è stato vittima di un #incidente sul #lavoro a San Francesco al Campo. Colpito al capo da un grosso ramo durante la potatura di alcune piante in un terreno privato, l'uomo è morto poco dopo l'arrivo facebook
#Torino Non ce l'ha fatta l'operaio di 39 anni che stamattina è stato vittima di un #incidente sul #lavoro a San Francesco al Campo. Colpito al capo da un grosso ramo durante la potatura di alcune piante in un terreno privato, l'uomo è morto poco dopo l'arriv x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.