CAB acquisisce il Centro di Medicina dello Sport di Eupilio | l' eccellenza nel network lombardo

CAB ha acquistato il Centro di Medicina dello Sport di Eupilio, fondato nel 1982, per rafforzare la presenza nel territorio comasco. La decisione deriva dalla crescente domanda di servizi medici specializzati per atleti e appassionati di sport. Il centro, conosciuto per la sua lunga esperienza e professionalità, offrirà ora nuove opportunità di crescita e aggiornamento alle sue strutture. L’accordo mira a migliorare la qualità delle prestazioni e a garantire servizi più innovativi ai clienti locali. La nuova gestione prende il via subito.

CAB annuncia un importante investimento con l'acquisizione dello storico Centro di Medicina dello Sport di Eupilio, attivo sul territorio comasco dal 1982. L'operazione rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di crescita e consolidamento dell'azienda nei territori in cui è già attivo il network di centri medici polispecialistici (CAB Polidiagnostico) e punti prelievo (Glab), puntando alla crescita continua dei propri servizi. Paolo Godina, amministratore delegato di CAB, commenta: "Questa acquisizione rappresenta un'operazione di grande importanza legata alla storicità e al ruolo di eccellenza nel settore riconosciuto al Centro di Eupilio, a cui si rivolgono da anni società sportive e atleti provenienti da tutto il territorio della provincia di Como.