Azzurro Donna nuove nomine nel coordinamento provinciale | rafforzata la presenza sul territorio
L’avvocata Laura Melchiorre, responsabile provinciale di Azzurro Donna Chieti, annuncia nuove nomine nell’ambito della struttura territoriale del movimento femminile di Forza Italia.Nel dettaglio, Alessandra Zoppi e Valeria Fariello sono state designate come vicecoordinatrici provinciali, mentre. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
