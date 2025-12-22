Buon compleanno Marco Bettiol Michele Porrà Beppe Bergomi…
Buon compleanno Marco Bettiol, Michele Porrà, Roberto Zaccaria, Guido de Angelis, Anna Galiena, Beppe Bergomi, Vincenzo Amendola, Nicolas Vaporidis, Matteo Mancosu, Silvia Chimienti, Giorgio Tuccinardi, Zeno Bertoli, Gianluca Strazzabosco.. Oggi 22 dicembre compiono gli anni: Michele Porrà, esploratore; Marco Bettiol, fisico; Romolo Augusto Staccioli, storico; Ruggero Savinio, pittore, scrittore; Bruno Vantini, ex calciatore, allenatore; Héctor Elizondo, attore; Pier Comisso, ex calciatore. Inoltre, compleanno di: Romano Malaspina, attore, doppiatore; Roberto Zaccaria, politico, manager; Guido de Angelis, cantautore, compositore, arrangiatore; Checco Marsella, cantante, tastierista; Benedetto Tuzia, vescovo; Alberto Grossetti, ex calciatore; Marcello Semeraro, vescovo; Mario Trotta, militare; Franco Salvatori, geografo; Anna Galiena, attrice; Riccardo Orioles, giornalista; Roberto Gremmo, storico, politico, giornalista; Diego Malisan, ex calciatore; Piero Testoni, politico; Paola del Bosco, attrice, doppiatrice. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Leggi anche: Buon compleanno Arturo Brachetti, Marco Travaglio…
Leggi anche: Buon compleanno Pupi Avati, Maurizio Quilici, Marco Sau…
SALA CONSILINA: MICHELE PASCUCCIO FESTEGGIA 97 ANNI, BUON COMPLEANNO Novantasette anni sono una ricchezza rara: sono storia vissuta, sono esempi silenziosi, sono valori trasmessi con i gesti prima ancora che con le parole. A no - facebook.com facebook
Buon Compleanno, Giovanni Leoni x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.