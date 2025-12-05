Chi è Felicity Blunt la moglie di Stanley Tucci conosciuta grazie a Il diavolo veste Prada agente letteraria a Londra e sorella maggiore di Emily Blunt

L'attore di Conclave è stato sposato con Kate Spath, dalla quale ha avuto tre figli, e che è scomparsa nel 2009 a causa di un cancro.

