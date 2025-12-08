Operata a 102 anni per un cancro al seno | Mai rinunciare alle cure il tumore non ha età

Tempo di lettura: 2 minuti Un disagio continuo dovuto ad un carcinoma della mammella che, malgrado l’età, continuava a progredire. Il peso degli anni ma anche la fiducia nel Sistema sanitario nazionale. Tutti fattori che hanno spinto una donna di 102 anni a recarsi al Cardarelli per una valutazione multidisciplinare della lesione mammaria che si è poi conclusa con un intervento chirurgico risolutore. Operarsi a più di cento anni è possibile, soprattutto se alle spalle si hanno percorsi ospedalieri efficienti, sicuri e personalizzati. “Non accade spesso di trovarsi di fronte a una donna ultracentenaria determinata e pronta ad affrontare un percorso diagnostico-terapeutico per una lesione mammaria con ulcerazione della pelle, sanguinante, che creava grosso disagio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

