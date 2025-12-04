Pucci Scafidi presenta il libro Eolie - tra venti e silenzi | viaggio emozionale nell’arcipelago

Il fotografo Pucci Scafidi presenta in anteprima assoluta il suo nuovo lavoro editoriale, “Eolie - tra venti e silenzi”, il suo secondo viaggio emozionale nell’arcipelago eoliano. Un invito ad entrare in una emozione pura, dove la natura parla un linguaggio antico e allo stesso tempo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

