Bulbarelli e quel commento rivolto a Petrecca durante la cerimonia di chiusura di MiCo ‘26

Bulbarelli ha commentato in modo diretto Petrecca durante la cerimonia di chiusura di MiCo '26, suscitando reazioni tra spettatori e media. La sua osservazione, rivolta a uno dei protagonisti dell’evento, ha acceso discussioni sui social e tra gli addetti ai lavori. La scena ha attirato l’attenzione perché è stata percepita come un gesto fuori dal comune in un momento ufficiale. La vicenda si è rapidamente diffusa tra gli appassionati di sport e televisione.

La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 è stata accompagnata (anche) da un commento Rai che ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e degli appassionati di sport. Il giornalista Auro Bulbarelli è stato infatti protagonista di una narrazione giudicata professionale e competente, in netto contrasto con le polemiche che avevano invece accompagnato la cerimonia inaugurale a San Siro. La figura di Bulbarelli si è trovata indirettamente al centro di un dibattito mediatico perché la sua performance ha evocato le cadde commesse in precedenza da Paolo Petrecca, l’allora direttore direttore di Rai Sport che ha rassegnato le dimissioni proprio durante questi giochi di Milano-Cortina. 🔗 Leggi su Sportface.it

