La frase di Auro Bulbarelli durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi | evoca Petrecca

Auro Bulbarelli ha commentato la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina, evidenziando la rinascita del servizio pubblico Rai dopo i problemi causati dall’ex direttore Petrecca. Durante la trasmissione, ha richiamato gli errori della cronaca di apertura, sottolineando come la qualità della telecronaca sia migliorata. La sua voce ha cercato di restituire fiducia nell’ateneo radiotelevisivo italiano, che ha affrontato una fase difficile. La serata ha mostrato un passo avanti nel racconto sportivo.

