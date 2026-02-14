Auro Bulbarelli torna a condurre la cerimonia di chiusura di Milano Cortina dopo il fallimento di Petrecca, deciso in risposta alle critiche sul suo precedente intervento. La scelta di affidare di nuovo a Bulbarelli il ruolo di conduttore si è resa necessaria dopo le polemiche che hanno seguito la presentazione di Petrecca. La serata si svolgerà con Bulbarelli al centro, pronto a guidare il pubblico attraverso gli ultimi momenti della manifestazione.

© Ildifforme.it - Milano Cortina, torna Bulbarelli per la cerimonia di chiusura dopo il disastro Petrecca

