Ginnastica ritmica Sofia Raffaeli ha una nuova allenatrice | arriva una guru dall’Uzbekistan a Fabriano

Sofia Raffaeli ha una nuova allenatrice: sbarca a Fabriano Amina Zaripova, presentata ad Ancona in occasione del Campionato Nazionale d’Insieme Gold di ginnastica ritmica, previsto nel fine settimana al Palaprometeo: sarà la coach della squadra marchigiana e delle sue atlete della Nazionale, tra cui proprio Raffaeli. Come allenatrice Zaripova, nata nel 1976 a Tchirtchik, in Uzbekistan, ha seguito in passato, tra le altre, le russe Alexandra Ermakova e Yana Lukonina, ma soprattutto Margarita Mamun, campionessa olimpica a Rio 2016, e poi Daria Trubnikova. Nel 2023 ha iniziato a collaborare con la Nazionale cinese. Oasport.it

