BTP Valore con cedole crescenti e premio fedeltà nuova emissione a marzo

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato una nuova emissione di Btp Valore, pensata per i piccoli risparmiatori. L’obiettivo è offrire un prodotto con cedole crescenti e un premio fedeltà, che possa attirare chi vuole investire con maggiore sicurezza e benefici nel lungo termine. La data di emissione è prevista per marzo.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha annunciato una nuova emissione di Btp Valore dedicata ai piccoli risparmiatori. Il collocamento è previsto da lunedì 2 a venerdì 6 marzo, fino alle ore 13, salvo chiusura anticipata. Il titolo avrà durata di 6 anni, con cedole trimestrali crescenti nel tempo e un premio fedeltà finale dello 0,8% per chi lo acquista in fase di collocamento e lo mantiene fino alla scadenza. Cedole trimestrali crescenti. Il nuovo Btp Valore prevede un meccanismo di remunerazione step-up, ovvero con cedole che aumentano progressivamente nel tempo secondo lo schema 2+2+2 anni.

