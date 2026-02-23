Btp Valore dal premio fedeltà alle tre cedole crescenti tutte le caratteristiche della nuova emissione Quanto conviene?

Il collocamento di Btp Valore, iniziato il 2 marzo e in corso fino al 6, si deve alla volontà di attrarre investitori con un premio fedeltà del 0,8% per chi mantiene il titolo fino al 2032. La nuova emissione presenta anche tre cedole crescenti nel tempo, offrendo maggiori rendimenti nel lungo periodo. I tassi minimi saranno annunciati il 27 febbraio, preparando il terreno per valutare l’effettivo vantaggio di questa offerta.

