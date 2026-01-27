In un episodio recente al CremonaPo, un cittadino straniero è stato vittima di un'aggressione da parte di un gruppo di giovani. La Polizia ha prontamente adottato misure di prevenzione per garantire la sicurezza nell'area. Questo episodio evidenzia l'importanza di interventi mirati per prevenire comportamenti violenti e tutelare la comunità.

Applicate due misure di prevenzione in seguito a un episodio di aggressione avvenuto presso il centro commerciale CremonaPo, dove un cittadino straniero è stato colpito da un gruppo di giovani per motivi ritenuti futili. L’intervento della Polizia di Stato ha portato all’identificazione dei responsabili e all’adozione di provvedimenti per prevenire ulteriori episodi di violenza giovanile. Le informazioni dalla Polizia di Stato Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, i fatti si sono verificati lo scorso 9 gennaio all’interno del centro commerciale CremonaPo. Un gruppo composto da 67 ragazzi, tra cui sia minorenni che maggiorenni, ha preso di mira un cittadino straniero che stava effettuando delle riprese video con il proprio cellulare. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Brutale e assurda aggressione al CremonaPo, 'branco' di giovani picchia un cittadino per futili motivi

Il questore di Lucca ha emesso sei Daspo urbani nei confronti di giovani coinvolti in un'aggressione avvenuta il 16 dicembre nel centro storico.

