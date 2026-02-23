Brindisi trionfa 3-1 a Surbo | emergenza e cuore per tre punti pesanti

L’Aurora Volley Brindisi ha vinto 3-1 a Surbo, grazie a un impegno determinato e a una buona strategia di gioco. La squadra ha mostrato grinta, rispondendo alle difficoltà della partita con energia e collaborazione. La vittoria permette di migliorare la posizione in classifica e di rafforzare la fiducia tra i giocatori. La prossima sfida si avvicina, e i tifosi aspettano con entusiasmo.

Mister Grosso soddisfatto: "Sono tre punti pesanti"Il Mister Grosso esprime soddisfazione per la vittoria, definendola “tre punti pesanti”.

