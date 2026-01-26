Il Mister Grosso esprime soddisfazione per la vittoria, definendola “tre punti pesanti”. La squadra ha dimostrato equilibrio, costruendo gioco quando possibile e affrontando le difficoltà con determinazione. La vittoria rappresenta un passo importante nel cammino, confermando l’impegno e la solidità del gruppo. Un risultato che rafforza la fiducia e la volontà di proseguire sulla stessa strada.

"Era importante vincere, lo abbiamo fatto giocando anche una buona gara, costruendo quando ne abbiamo avuto la possibilità e soffrendo quando è stato necessario. Sono tre punti pesanti, che ci teniamo ben stretti". Più realista del re, Fabio Grosso: non che le sette gare senza vittorie lo avessero scosso ("la prestazione l’abbiamo sempre fatta") ma se vincere aiuta a vincere, ecco il miglior viatico possibile in vista della gara di Pisa, "che non sarà dissimile, né meno difficile, di questa". Tant’è: il tecnico neroverde ammette qualche difficoltà ("alcuni nostri errori hanno permesso ai nostri avversari di farsi pericolosi") ma si gode una squadra che ha saputo leggere i diversi momenti della gara, venendone peraltro a capo con merito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mister Grosso soddisfatto: "Sono tre punti pesanti"

Leggi anche: Cittadella, mister Iori applaude: «Tre punti pesanti in un campo insidioso»

Leggi anche: Milinkovic-Savic pronto a sfidare la Juve: «I tre punti sono i tre punti». L’annuncio del portiere dopo Napoli Cagliari di Coppa Italia

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Sassuolo-Cremonese, tornano i forti. Grosso: Quelli servono sempre; Sassuolo-Cremonese 1-0, Grosso: Tre punti fondamentali, vittoria che ci dà fiducia; Calcio serie d. Cannara, serve solo l’impresa in trasferta a Grosseto. Fuscagni: Innesti importanti dal mercato, ora tocca a noi; Possanzini: Gara sporca su un campo difficile. Il punto è positivo.

Mister Grosso soddisfatto: Sono tre punti pesantiEra importante vincere e lo abbiamo fatto. E ora pensiamo al Pisa. Luca Moro: Un risultato che dà morale e fiducia per i prossimi impegni. msn.com

Grosso sul mercato: Ci sono sempre turbolenze in questa fase, è importante restare lucidiMister Fabio Grosso, intervenuto in conferenza stampa in vista del match della Cremonese, è stato interpellato anche sul mercato del suo Sassuolo.. tuttomercatoweb.com

A disposizione di mister Grosso: Satalino, Turati, Zacchi, Volpato, Berardi, Skjellerup, Paz, Romagna, Coulibaly, Odenthal, Vranckx, Thorstvedt, Iannoni, Pierini, Pinamonti. #SassuoloCremonese #ForzaSasol x.com

L’allenatore del Palermo Primavera, Cristiano Del Grosso, sta svolgendo il corso UEFA Pro, nella sede del Como con mister Fabregas. - facebook.com facebook