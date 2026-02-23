Aurora Volley Brindisi espugna Surbo | 3-1 alla Frimarc tra emergenza e maturità

L'Aurora Volley Brindisi ha vinto 3-1 contro la Frimarc a Surbo, portando a casa la partita nonostante le assenze di alcuni giocatori chiave. La squadra ha mostrato determinazione e capacità di adattamento, gestendo bene i momenti critici. La vittoria arriva dopo una partita combattuta e ricca di emozioni, con cambi di ritmo e giocate decisive. La squadra brindisina si prepara ora all'impegno successivo nel campionato.

Successo che conferma i progressi sul piano della continuità e della solidità mentale, contro un avversario che si è confermato organizzato e competitivo davanti al proprio pubblico Le biancazzurre si presentano senza il libero titolare e con altre due assenze nel roster, con la capitana Morgana Gallo adattata nel ruolo e un assetto inevitabilmente rivisto. Nonostante le difficoltà, l’approccio è immediatamente quello giusto: ritmo alto, ordine nella fase difensiva e grande efficacia offensiva. Il primo set si chiude con autorità (10-25). Nel secondo parziale Brindisi mantiene il controllo, ma sul 6-10 per le brindisine arriva l’infortunio di Marianna Altavilla che complica ulteriormente il quadro. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Aurora Volley Brindisi corsara a Torre: derby vinto al Tie breakL’Aurora Volley Brindisi ha vinto il derby contro il New Volley Torre Santa Susanna al tie break.

Volley, Serie C: l’Aurora Brindisi passa a Calimera, ma la prestazione ancora non convinceL’Aurora Brindisi ha conquistato una vittoria in tre set contro la Next Gen Melendugno nella decima giornata di Serie C femminile, girone B.

Vittoria flash per la Villadies Safe Marine in Under 18 a Udine contro il fanalino di coda Aurora Volley. Conclude il girone A da indiscussa capolista con 46 punti e imbattuta Ora si attende il calendario della fase successiva. Parziali: 4-25 6-25 11-25 S - facebook.com facebook