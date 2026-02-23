Brindisi la vicesindaca Giuliana Tedesco FdI è indagata per traffico illecito di rifiuti verso Grecia e Bulgaria

Da thesocialpost.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giuliana Tedesco, vicesindaca di Brindisi, è coinvolta in un’indagine per aver presumibilmente trasferito rifiuti illecitamente verso Grecia e Bulgaria. L’accusa nasce da un’indagine che ha scoperto movimentazioni sospette di materiali di scarto nel porto locale. Le autorità hanno sequestrato documenti e analizzano i registri delle spedizioni. La vicenda ha già acceso discussioni sulla gestione dei rifiuti nel territorio e sulle responsabilità politiche. La città attende sviluppi sulla vicenda.

brindisi la vicesindaca giuliana tedesco fdi 232 indagata per traffico illecito di rifiuti verso grecia e bulgaria
© Thesocialpost.it - Brindisi, la vicesindaca Giuliana Tedesco (FdI) è indagata per traffico illecito di rifiuti verso Grecia e Bulgaria

Una vicenda giudiziaria e politica sta scuotendo la città di Brindisi, dove la vicesindaca Giuliana Tedesco è al centro di un’inchiesta per presunto traffico illecito di rifiuti tra Italia, Grecia e Bulgaria. L’indagine, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Lecce, ha portato sabato scorso a sei arresti e riguarda diversi indagati, tra cui la vicesindaca. L’accusa nei confronti di Tedesco è di concorso in falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, aggravata dall’aspetto ambientale. Il caso ha suscitato grande attenzione mediatica e politica, sia per la natura dell’inchiesta, sia per il coinvolgimento di un esponente della giunta del sindaco Giuseppe Marchionna, sostenuto dal centrodestra. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

La vicesindaca di Brindisi (FdI) è indagata in un’inchiesta per traffico illecito di rifiuti verso Grecia e BulgariaGiuliana Tedesco, vicesindaca di Brindisi, è coinvolta in un'inchiesta sul presunto traffico illecito di rifiuti verso Grecia e Bulgaria, che ha portato all’arresto di sei persone sabato scorso.

Traffico illecito di rifiuti Brindisi: indagata la vicesindaca Giuliana TedescoGiuliana Tedesco, vicesindaca di Brindisi, è stata iscritta nel registro degli indagati in un'inchiesta sul traffico illecito di rifiuti tra Italia, Grecia e Bulgaria.

Brindisi, inchiesta sul traffico illecito di rifiutiand la vice sindaca Giuliana Tedesco, commercial

Video Brindisi, inchiesta sul traffico illecito di rifiutiand la vice sindaca Giuliana Tedesco, commercial

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Traffico illecito di rifiuti: indagata anche la vicesindaca Giuliana Tedesco; Traffico illecito di rifiuti Brindisi: indagata la vicesindaca Giuliana Tedesco; Brindisi: inchiesta traffico rifiuti, indagata la vice sindaca Giuliana Tedesco (FdI); Inchiesta sui rifiuti, indagata la vicesindaca di Brindisi.

brindisi la vicesindaca giulianaBrindisi, vicesindaca indagata per traffico illecito di rifiutiBrindisi: inchiesta sul traffico illecito di rifiuti: indagata la vice sindaca Giuliana Tedesco, esponenti di Fratelli d'Italia ... trmtv.it

Traffico di rifiuti tra Italia e Bulgaria, indagata anche la vicesindaca di BrindisiGiuliana Tedesco è accusata di concorso in falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, con l'aggravante ambientale ... rainews.it