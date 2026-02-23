Brindisi la vicesindaca Giuliana Tedesco FdI è indagata per traffico illecito di rifiuti verso Grecia e Bulgaria

Giuliana Tedesco, vicesindaca di Brindisi, è coinvolta in un’indagine per aver presumibilmente trasferito rifiuti illecitamente verso Grecia e Bulgaria. L’accusa nasce da un’indagine che ha scoperto movimentazioni sospette di materiali di scarto nel porto locale. Le autorità hanno sequestrato documenti e analizzano i registri delle spedizioni. La vicenda ha già acceso discussioni sulla gestione dei rifiuti nel territorio e sulle responsabilità politiche. La città attende sviluppi sulla vicenda.

Una vicenda giudiziaria e politica sta scuotendo la città di Brindisi, dove la vicesindaca Giuliana Tedesco è al centro di un’inchiesta per presunto traffico illecito di rifiuti tra Italia, Grecia e Bulgaria. L’indagine, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Lecce, ha portato sabato scorso a sei arresti e riguarda diversi indagati, tra cui la vicesindaca. L’accusa nei confronti di Tedesco è di concorso in falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, aggravata dall’aspetto ambientale. Il caso ha suscitato grande attenzione mediatica e politica, sia per la natura dell’inchiesta, sia per il coinvolgimento di un esponente della giunta del sindaco Giuseppe Marchionna, sostenuto dal centrodestra. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

