Cime tempestose domina il box office secondo posto per Muccino

'Cime tempestose' di Emerald Fennell senza rivali al box office: con 3.666.156 euro in 4 giorni di programmazione domina il weekend degli incassi nelle sale italiane (40 milioni di dollari negli States, 82 milioni worldwide) e scalza 'Le cose non dette' di Gabriele Muccino dal primato. Ora secondo, il film del regista italiano incassa altri 928.346 euro e porta a 5.701.719 gli incassi complessivi. In terza posizione troviamo la commedia 'Agata Christian – Delitto sulle nevi', con 852.250 euro e 2.664.793 euro totali. 'Hamnet – Nel nome del figlio' di Chloé Zhao è quarto con 543.

Margot Robbie ha portato grandi spettatori nelle sale italiane, causando un boom di incassi al cinema.

