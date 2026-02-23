Bormio | valanga in quota maxi soccorso per 3000 in sicurezza

Una valanga si è staccata domenica pomeriggio a Bormio, provocando il blocco di circa 3.000 persone in zona. La massa di neve si è staccata in quota, spostandosi rapidamente verso le aree sottostanti e costringendo i soccorritori a intervenire con mezzi e squadre specializzate. L’evento ha creato preoccupazione tra i residenti e i visitatori presenti nella località sciistica. Le operazioni di sicurezza sono ancora in corso per mettere in salvo tutti.

La slavina che ha scosso Bormio. Una valanga si è staccata domenica pomeriggio in quota a Bormio, mobilitando un imponente dispositivo di soccorso. Vigili del fuoco, soccorso alpino, Polizia di Stato, carabinieri e Guardia di finanza hanno lavorato per escludere la presenza di feriti o dispersi. L’allarme è rientrato senza conseguenze. Il sole splendeva su Bormio, ma la tranquillità della domenica pomeriggio è stata spezzata da un evento improvviso e potente: una valanga si è staccata in quota, proprio nella zona della terrazza panoramica di Bormio 3000. La notizia ha fatto scattare un dispositivo di soccorso senza precedenti, coinvolgendo vigili del fuoco, soccorso alpino, Polizia di Stato, carabinieri e il servizio alpino della Guardia di finanza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Valanga a Sella Nevea travolge un gruppo di sciatori: tutti in salvo prima dell'arrivo del soccorso alpino a quota 1.900 metri. In un incidente a Sella Nevea, una valanga ha travolto un gruppo di sciatori a circa 1.

Valanga a Livigno: soccorsi mobilitati nella zona del Carosello 3000. Una valanga si è staccata questa mattina nel comprensorio di Livigno, a causa della forte nevicata che da ieri ha depositato 40 centimetri di neve fresca.

