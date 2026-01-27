?Valanga a Sella Nevea travolge un gruppo di sciatori | tutti in salvo prima dell' arrivo del soccorso alpino a quota 1.900 metri

In un incidente a Sella Nevea, una valanga ha travolto un gruppo di sciatori a circa 1.900 metri di quota. Fortunatamente, tutti sono stati messi in salvo prima dell’arrivo del soccorso alpino. L’evento si è verificato nella frazione di Chiusaforte, nell’area di Bila Pec, e sottolinea l’importanza delle precauzioni in montagna.

SELLA NEVEA (UDINE) - Valanga a Chiusaforte (Udine) nella frazione di Sella Nevea: è avvenuto a quota 1900 metri, nell'area di Bila Pec. Alle 11.30 circa di oggi, martedì 27 gennaio, il soccorso alpino insieme ai sanitari e alla guardia di finanza sono stati attivati per la valanga che avrebbe travolto un gruppo di sciatori che sarebbero, tuttavia, riusciti a mettersi in salvo prima dell'arrivo dei soccorsi. I soccorsi Mobilitate anche le unità cinofile da valanga, insieme all'elicottero sanitario e il secondo elicottero entrambi dell'elisoccorso regionale e un terzo elicottero con il dispositivo per la ricerca di sepolti da valanga. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - ?Valanga a Sella Nevea travolge un gruppo di sciatori: tutti in salvo prima dell'arrivo del soccorso alpino a quota 1.900 metri Approfondimenti su Sella Nevea Quattro sciatori e snowboarder danno spettacolo sulle creste di Sella Nevea Quattro sciatori e snowboarder si esibiscono sulle creste di Sella Nevea, offrendo uno spettacolo di grande livello. Spagna, valanga sui Pirenei travolge sciatori: 3 morti Una valanga nei Pirenei spagnoli ha coinvolto un gruppo di sei sciatori, causando la morte di tre persone. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Sella Nevea Valanga a Sella Nevea travolge un gruppo di sciatori: tutti in salvo prima dell'arrivo del soccorso alpino a quota 1.900 metriSELLA NEVEA (UDINE) - Valanga a Chiusaforte (Udine) nella frazione di Sella Nevea: è avvenuto a quota 1900 metri, nell'area di Bila Pec. Alle 11.30 circa di oggi, martedì ... ilgazzettino.it Valanga a Sella Nevea sopra il rifugio Gilberti, due persone in salvoUna valanga di neve si è staccata sul pendio che conduce a Sella Bila Pec poco a monte del Rifugio Gilberti che si trova a quota 1850 metri nel Gruppo del Canin sopra Sella Nevea. rainews.it A Sella Nevea sta nevicando - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.