Stampava in casa banconote false per un milione di euro | arrestato informatico 31enne

Banconote false prodotte in casa per oltre un milione di euro. Sembrava una vita ordinaria quella di un 31enne residente ad Acilia, ma dietro la normalità si nascondeva una stamperia clandestina di banconote contraffatte. I Carabinieri del Nucleo Operativo Antifalsificazione Monetaria di Roma, con il supporto della Compagnia Carabinieri di Ostia, hanno arrestato l'uomo, un esperto informatico accusato di aver messo in circolazione oltre un milione di euro falsi, destinati anche a mercati esteri. La scoperta dopo una spedizione sospetta. L'uomo è stato colto in flagranza di reato mentre stava spedendo un pacco contenente banconote false da 50 euro per un valore di 7.

