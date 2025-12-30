Fa acquisti con banconote false da 50 euro | rintracciato dai carabinieri

Un uomo di 48 anni di Caserta è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver utilizzato banconote false da 50 euro e di aver opposto resistenza durante l’intervento. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto alla circolazione di denaro contraffatto e di tutela della legalità economica.

Un 48enne casertano è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di spendita di banconote false e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, secondo quanto ricostruito dall’Arma, si aggirava tra i negozi di Atina e della Valle di Comino, in porvincia di Frosinone, effettuando piccoli acquisti e. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Fa acquisti con banconote false da 50 euro: rintracciato dai carabinieri Leggi anche: A Firenze la Cgil lancia banconote false da 100 euro con il volto di Meloni. E Giani ride Leggi anche: Torella dei lombardi (AV): alla guida con patente e banconote false – i Carabinieri denunciano due coniugi irpini Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Stampava soldi falsi e li vendeva in cambio di criptovalute, preso 'Mister Falsario'; Fa acquisti con banconote false da 50 euro: rintracciato dai carabinieri; Frosinone: piccoli acquisti con banconote false da 50 euro, arrestato un truffatore ad Atina; Shopping di Natale con banconote false: arrestato 48enne dopo un folle inseguimento. Fa acquisti con banconote false da 50 euro: rintracciato dai carabinieri - Il 48enne è stato arrestato: deve rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale. casertanews.it

Stampava soldi falsi e li vendeva in cambio di criptovalute, preso 'Mister Falsario' - Aveva addirittura una stamperia in casa per stampare le banconote false e poi rivendeva on line e non solo. romatoday.it

Biella, soldi falsi per fare acquisti, denunciati in due - Lo scorso mese di marzo numerosi commercianti del basso Biellese avevano segnalato ai carabinieri della compagnia di Biella che alcuni avventori avevano acquistato prodotti e merce varia nei loro ... torino.repubblica.it

È arrivato il cashback anche nei nostri centri! Acquisti da noi e ricevi la nostra banconota spendibile in Estetica Avanzata! Cosa aspetti È il momento di fare un vero affare! sdb iconica trattamenti benessere & estetica avanzata beauty brand Moretta - S - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.