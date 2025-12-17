Asili nido aziendali diffusi | siglato l’accordo tra la fondazione Cresciamo il futuro e la ministra Roccella

Un nuovo passo avanti per il sostegno alle famiglie: la fondazione “Cresciamo il futuro” e il Ministero per la famiglia hanno stretto un accordo per promuovere e sviluppare su scala nazionale un modello innovativo di asili nido aziendali diffusi, un'iniziativa strategica per favorire la conciliazione tra lavoro e genitorialità.

Cresciamo il futuro nasce la prima rete nazionale di asili nido diffusi in Italia

