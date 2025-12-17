Asili nido aziendali diffusi | siglato l’accordo tra la fondazione Cresciamo il futuro e la ministra Roccella

Un nuovo passo avanti per il sostegno alle famiglie: la fondazione “Cresciamo il futuro” e il Ministero per la famiglia hanno stretto un accordo per promuovere e sviluppare su scala nazionale un modello innovativo di asili nido aziendali diffusi, un'iniziativa strategica per favorire la conciliazione tra lavoro e genitorialità.

La Fondazione ‘Cresciamo il futuro’ e la Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella, hanno firmato una lettera di intenti per promuovere e sviluppare, su scala nazionale, il modello innovativo della rete di asili nido aziendali diffusi come strumento strategico per sostenere la genitorialità e la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare. E, come primo atto derivante dalla comune visione, è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri – nella persona del Capo del Dipartimento Gianfranco Costanzo – e la Fondazione ‘Cresciamo il Futuro’, rappresentata dal presidente Luciano Sale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

