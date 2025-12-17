Asili nido aziendali diffusi accordo tra ‘Fondazione Cresciamo il Futuro’ e ministra Roccella

Un nuovo passo verso il sostegno alla genitorialità e alla conciliazione tra lavoro e famiglia si concretizza grazie a un accordo tra la Fondazione Cresciamo il Futuro e il Ministero per la famiglia. Questa collaborazione mira a sviluppare un modello innovativo di asili nido aziendali diffusi su scala nazionale, offrendo un supporto concreto alle famiglie e favorendo un ambiente lavorativo più inclusivo e sostenibile.

