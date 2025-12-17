Asili nido aziendali diffusi accordo tra ‘Fondazione Cresciamo il Futuro’ e ministra Roccella

Un nuovo passo verso il sostegno alla genitorialità e alla conciliazione tra lavoro e famiglia si concretizza grazie a un accordo tra la Fondazione Cresciamo il Futuro e il Ministero per la famiglia. Questa collaborazione mira a sviluppare un modello innovativo di asili nido aziendali diffusi su scala nazionale, offrendo un supporto concreto alle famiglie e favorendo un ambiente lavorativo più inclusivo e sostenibile.

La Fondazione Cresciamo il futuro e la Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia   Roccella, hanno firmato una lettera di intenti per promuovere e sviluppare, su scala nazionale, il modello innovativo della rete di asili nido aziendali diffusi come strumento strategico per sostenere la genitorialità e la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare. E, come primo atto derivante dalla comune visione, e stato sottoscritto un protocollo di intesa tra il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri nella persona del Capo del Dipartimento Gianfranco Costanzo e la Fondazione Cresciamo il Futuro, rappresentata dal presidente Luciano Sale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

