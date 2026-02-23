Bologna | 276mila euro per mobilità disabili fino a 3.000 euro

Bologna ha stanziato 276mila euro per migliorare la mobilità delle persone con disabilità. La causa è la necessità di facilitare gli spostamenti tra casa e lavoro, offrendo contributi fino a 3.000 euro. Il fondo permette di acquistare mezzi di trasporto specifici o adattati alle esigenze individuali. La misura mira a rendere più accessibili le opportunità di lavoro e di autonomia per chi vive in città. La domanda può essere presentata entro la fine del mese.

Bologna lancia un fondo da 276mila euro per la mobilità delle persone con disabilità: fino a 3.000 euro per il trasporto casa-lavoro. Ecco come fare domanda e perché questa iniziativa potrebbe essere solo l'inizio di un cambiamento più ampio. La Città metropolitana di Bologna ha avviato un'iniziativa cruciale per l'autonomia delle persone con disabilità, stanziando 276mila euro per rimborsare le spese di trasporto personalizzato sostenute nel 2025. Il contributo massimo previsto è di 3.000 euro per richiedente, ma se le domande supereranno i fondi disponibili, i rimborsi verranno ridotti proporzionalmente.