Rivalutazione pensioni 2026 | +3,12 euro netti minime +9 euro su 632-800 euro +11 euro su 1.000 euro +17 euro su 1.500 euro
Il decreto del ministero dell’Economia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 novembre conferma l’aumento delle pensioni dallo 0,8% a partire dal 1° gennaio 2025. Per l’anno successivo, dal 1° gennaio 2026, la variazione della perequazione delle pensioni è fissata all’1,4%, con un conguaglio che sarà effettuato in sede di perequazione per il 2027. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
