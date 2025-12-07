Rivalutazione pensioni 2026 | +3,12 euro netti minime +9 euro su 632-800 euro +11 euro su 1.000 euro +17 euro su 1.500 euro

Il decreto del ministero dell’Economia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 novembre conferma l’aumento delle pensioni dallo 0,8% a partire dal 1° gennaio 2025. Per l’anno successivo, dal 1° gennaio 2026, la variazione della perequazione delle pensioni è fissata all’1,4%, con un conguaglio che sarà effettuato in sede di perequazione per il 2027.  L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

rivalutazione pensioni 2026 312Aumento Pensioni Gennaio 2026: quanto si prende? Tabelle e simulazione della rivalutazione - La Legge di Bilancio introduce inoltre un incremento aggiuntivo di 20 euro mensili per chi percepisce una pensione inferiore al trattamento minimo. Segnala pensionipertutti.it

