bodo glimt knutsen sulle lamentele di chivu

Il Bodo Glimt ha conquistato un vantaggio di due gol contro l’Inter, a causa di una prestazione solida e determinata. La squadra norvegese si prepara a difendere il risultato nel match di ritorno a San Siro, confidando nella sua compattezza e nelle ripartenze veloci. La partita si gioca con il desiderio di ottenere un risultato storico, mentre l’Inter cerca di ribaltare il punteggio e riaprire la qualificazione. La sfida si avvicina con grande attesa.

Il Bodo ha due gol di vantaggio da difendere. E’ la chance della vita a San Siro, la speranza è quella di battere di nuovo l’ Inter. Vista dalla prospettiva del Bodo Glimt, la sfida di ritorno dei playoff di Champions League potrebbe aprire a un traguardo storico per la squadra norvegese. Di seguito quanto apprendiamo dal sito web di Sportmediaset. Bodo, Knutsen sulla gara di andata. Alla vigilia della sfida di Milano, l’allenatore Kjetil Knutsen è però tornato sulla gara d’andata e sulle lamentele di Chivu per il campo in sintetico non perfetto per gli standard Uefa. Così il tecnico: “Non ci posso fare niente, concentriamoci su ciò che possiamo controllare. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Inter-Bodo Glimt, l’allenatore Knutsen accusa: rischio comportamenti antisportivi e simulazioni in campo.L’allenatore del Bodo Glimt, Knutsen, ha sollevato preoccupazioni sulla partita contro l’Inter, sottolineando che potrebbero verificarsi comportamenti antisportivi e simulazioni in campo.

Scelte di Chivu per Bodo Glimt-Inter: formazioni ufficiali Champions LeagueChivu ha deciso le formazioni ufficiali per Bodo Glimt-Inter, sfida valida per i playoff di Champions League.

Bodo Glimt, Knutsen: Giocare a San Siro è un regalo. Campo sintetico? Il City non ne ha mai parlatoIl Bodo Glimt domani sera a Milano cerca il passaggio del turno contro l’Inter nella gara di ritorno dei playoff di Champions League. L’allenatore. tuttomercatoweb.com

Bodo Glimt, Knutsen: Il City non ha mai parlato del campoIl Bodo Glimt domani sera a Milano cerca il passaggio del turno contro l’Inter nella gara di ritorno dei playoff di Champions League. L’allenatore. tuttomercatoweb.com

L'Inter ci crede e si aggrappa a San Siro per inseguire la rimonta. Dopo il 3-1 incassato in Norvegia contro il Bodo/Glimt, i nerazzurri sono chiamati a ribaltare tutto nella sfida di ritorno per conquistare gli ottavi di finale di Champions League. #ANSA - facebook.com facebook

#Chivu: “Nessuna vergogna dovessimo essere eliminati. Rispettiamo il #BodoGlimt” x.com