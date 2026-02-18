Scelte di Chivu per Bodo Glimt-Inter | formazioni ufficiali Champions League
Chivu ha deciso le formazioni ufficiali per Bodo Glimt-Inter, sfida valida per i playoff di Champions League. La scelta dell’allenatore romeno si basa sulla forma attuale delle squadre e sulle recenti prestazioni in campionato. Il Bodo Glimt, squadra norvegese, punta a sorprendere grazie a un’attitudine aggressiva, mentre l’Inter cerca di controllare il gioco con una formazione equilibrata. La partita si gioca in Norvegia e rappresenta una tappa fondamentale per entrambe le giallorosse. I tifosi attendono con ansia il calcio d’inizio.
In concomitanza con i playoff di Champions League, una sfida tra formazioni note si sviluppa su un terreno tecnico e tattico ben definito. l’attenzione è rivolta alle scelte di formazione che indicano l’approccio dei due allenatori a un incontro cruciale per l’accesso alla fase a gironi: da una parte inter e dall’altra bodøglimt, entrambe pronte a sfruttare le caratteristiche dei propri asset offensivi e difensivi in una cornice fredda e particolare. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Bodo Glimt-Inter, formazioni ufficiali #SkySport #SkyUCL x.com
Bodo-Inter, che rischi. Il manto erboso è sollevato sulle fasce, l’Inter preoccupata Lo strano caso dell’Aspmyra Stadium, il minuscolo impianto del Bodo Glimt che qua chiamano “Hell of Ice”, Inferno di Ghiaccio, e del suo discutibile manto di erba artificial facebook