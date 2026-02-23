Bluepoint Games chiusa | emergono i retroscena sulla cancellazione del progetto God of War live service

La chiusura di Bluepoint Games deriva dalla cancellazione del progetto God of War live service, annunciata ufficialmente questa settimana. La decisione nasce da problemi di budget e dalla difficoltà di rispettare le scadenze previste. Lo studio, noto per i remake di successo, aveva iniziato il lavoro su questa nuova versione di God of War, ma ha dovuto interrompere i lavori prima del completamento. La notizia ha sorpreso molti appassionati e addetti ai lavori.

Nuovi dettagli stanno emergendo sulla chiusura di Bluepoint Games, lo studio dietro remake acclamati come Demon’s Souls. Secondo alcune testimonianze anonime di ex dipendenti, la decisione di Sony sarebbe stata il risultato di una serie di difficoltà legate a un ambizioso progetto live service ambientato nell’universo di God of War, mai annunciato ufficialmente. Le informazioni, condivise pubblicamente da una fonte interna, offrono uno sguardo più approfondito su ciò che è accaduto dietro le quinte e sulle ragioni che avrebbero portato alla fine dello studio. Il progetto live service sarebbe nato da Bluepoint, non da Sony. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

Bluepoint Games: Sony sacrifica remake per Battle Royale su God ofBluepoint Games chiude i battenti dopo anni di successi nel settore dei remake, lasciando molti appassionati delusi.

God of War (2018) e God of War Ragnarok hanno fatto incassare tanti soldi a SonyGod of War, il videogioco di successo di Santa Monica Studio, ha portato a Sony oltre 1,4 miliardi di dollari in entrate grazie alle sue due ultime versioni, il 2018 e il 2022.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Perché Bluepoint Games è stata chiusa da Sony? Nuovi retroscena da due sviluppatori; Bluepoint Games, retroscena sulla chiusura: Sony non credeva nel potenziale dei nuovi progetti; Il papà di God of War propone a Xbox di salvare Bluepoint.

Perché Bluepoint Games è stata chiusa da Sony? Nuovi retroscena da due sviluppatoriDue sviluppatori hanno condiviso, in totale anonimato, la loro esperienza con Bluepoint Games, gettando luce sulle motivazioni della chiusura. Emergono nuovi dettagli in merito alla chiusura di Bluepo ... msn.com

Sony è fiduciosa della direzione presa: il capo dei PS Studios spiega la chiusura di Bluepoint GamesBluepoint Games non esisterà più a breve e ovviamente i videogiocatori non ne sono affatto felici. Sony, però, è molto fiduciosa della direzione presa e il capo dei PS Studios ne parla. multiplayer.it

Giorni pazzerelli quelli di questo fine febbraio 2026. PlayStation chiude Bluepoint Games, Phil Spencer va in pensione e Sarah Bond lascia Xbox. In tutto ciò le community di gamer sono in guerra tra loro come mai prima d'ora. È questo il nuovo "Derby d'Italia - facebook.com facebook

Perché Bluepoint Games è stata chiusa da Sony Nuovi retroscena da due sviluppatori x.com