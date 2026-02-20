Bluepoint Games | Sony sacrifica remake per Battle Royale su God of

Bluepoint Games chiude i battenti dopo anni di successi nel settore dei remake, lasciando molti appassionati delusi. La decisione deriva dalla strategia di Sony di puntare sui giochi live service e sui Battle Royale, come il nuovo progetto di God of War. Lo studio, famoso per aver riadattato titoli cult, si concentrerà su altri ambiti, mentre il mercato dei giochi in streaming continua a evolversi rapidamente. La notizia ha suscitato molte reazioni tra i fan e gli addetti ai lavori.

Bluepoint Games: La Fine di un'Eccellenza e le Strategie di Sony nel Mercato dei Live Service. La chiusura di Bluepoint Games, lo studio texano noto per i suoi impeccabili remake di videogiochi, segna una svolta significativa nel settore. La decisione, annunciata il 20 febbraio 2026, riflette una riorganizzazione strategica da parte di Sony, che punta a espandere la sua presenza nel redditizio ma competitivo mercato dei "Games as a Service", sollevando interrogativi sul futuro del recupero di titoli classici e sull'equilibrio tra innovazione e profitto. Un Laboratorio di Restauro di Altissimo Livello.