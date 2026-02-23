La decisione della Corte Suprema statunitense di sospendere i dazi introdotti durante l’amministrazione Trump ha causato tensioni tra le imprese locali e il mercato americano. Trump ha risposto con nuove misure protezionistiche, aumentando l’incertezza. Le aziende cesenati e romagnole devono affrontare questa volatilità nei rapporti commerciali con gli Stati Uniti, che si riflette sulla pianificazione delle esportazioni e sugli investimenti futuri. La situazione resta complessa e in rapido mutamento.

ll blocco dei dazi deciso dalla Corte Suprema degli Stati Uniti sull’impianto tariffario varato durante la presidenza di Donald Trump, e la immediata reazione del tycoon che ha annunciato piccato nuove misure protezionistiche, tocca da vicino anche le imprese cesenati e romagnole, che debbono fare i conti con un clima di forte instabilità nei rapporti commerciali con gli Usa. L’altalena dei dazi incide sui costi, sui contratti e sulla programmazione, generando effetti economici non favorevoli e anche un diffuso clima di prudenza negli investimenti. Il presidente di Confindustria Romagna Mario Riciputi invita alla prudenza nel formulare giudizi sulla situazione in corso e sulle ricadute sulle imprese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sola (M5s) sul mercato ittico nel caos: "Masci e il centrodestra hanno fallito, 200 famiglie vivono nell'incertezza"Il mercato ittico di Pescara torna nel caos.

Banca di Imola vicino alle aziende: "Incertezze e dazi ma le imprese sono flessibili"La Banca di Imola chiude il primo semestre con un bilancio positivo e conferma il suo impegno nel territorio.

Crozza: il circo Trump tra dazi, cinesi e Wall Street | Fratelli di Crozza

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Bloccati i dazi di Trump: Ma le nostre imprese vivono nell’incertezza; Vance attacca la Corte Suprema: Fuori legge per aver bloccato i dazi di Trump; Dazi Usa sul vino, la Corte Suprema li boccia: ma per l'Uiv è rischio paralisi dell'export; Ricostruire il governo economico mondiale.

USA, Corte Suprema blocca i dazi di Trump: il presidente rilancia con nuove imposte globali del 10%La Corte Suprema blocca le tariffe globali di Trump. Il presidente risponde imponendo nuove tariffe del 10% su tutti i paesi. tag24.it

Dazi bloccati adesso cosa succederà: la decisione della Corte Suprema USA e i prossimi scenariDazi bloccati dalla Corte Suprema USA: cosa succede ora tra stop immediato, nuovi dazi al 10% e possibile caos e rimborsi ... tag24.it

Stati Uniti. La Camera contro Trump: bloccati i dazi al Canada grazie a 6 repubblicani Il voto della Camera di qualche ora fa che ha cancellato i dazi imposti da Donald Trump al Canada è largamente simbolico, ma politicamente importante. Simbolico perché n - facebook.com facebook

Dopo la sentenza della Corte Suprema che ha bloccato i dazi di Trump, il Presidente statunitense se la prende con i giudici e annuncia nuove tariffe al 10%. Le reazioni dei mercati e dei governi stranieri. x.com