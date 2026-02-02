Banca di Imola vicino alle aziende | Incertezze e dazi ma le imprese sono flessibili

La Banca di Imola chiude il primo semestre con un bilancio positivo e conferma il suo impegno nel territorio. Nonostante le incertezze legate ai dazi e alle difficoltà economiche, l’istituto si mostra flessibile e vicino alle aziende. Presieduta da Antonio Paruelli e diretta da Nicola Sbrizzi, la banca continua a sostenere le imprese e le famiglie tra Imola, Bologna, Ravenna, Ferrara e Firenze.

UN BILANCIO semestrale molto positivo per Banca di Imola – appartenente al Gruppo La Cassa di Ravenna, presieduto da Antonio Paruelli e diretto da Nicola Sbrizzi – che continua a essere vicina al territorio in cui opera, l'area tra Imola, Bologna, Ravenna, Ferrara e Firenze, sostenendone l'economia e interpretandone i bisogni a livello sia di imprese che di clientela privata. Banca di Imola opera con 37 filiali e, anche se non sono previste nel corso del 2026 nuove aperture, continuerà ad investire nell'adeguamento e riqualificazione delle filiali, in particolare quelle di proprietà, come sta accadendo a Castel San Pietro (Bologna), valutando anche ulteriori acquisizioni.

