A Firenze, una persona in difficoltà è stata salvata dai vigili del fuoco con un fuoristrada, poiché l'ambulanza non poteva raggiungerla a causa della neve che blocca le strade. La difficile situazione ambientale ha reso impossibile il passaggio dei mezzi di soccorso tradizionali, richiedendo un intervento speciale per garantire la sicurezza e l’assistenza necessaria.

FIRENZE Un ‘tappeto’ invalicabile o, almeno, impossibile da superare per mezzi non attrezzati, in una situazione ambientale a dir poco difficile. La neve caduta copiosamente nella giornata dell’Epifania a Calenzano ha provocato disagi in particolare nelle frazioni collinari, difficili da raggiungere nonostante l’impegno messo in atto e il lavoro con spargisale e spalaneve dei volontari della Vab di Calenzano. E proprio il manto nevoso ha complicato non poco, ieri, le operazioni di trasporto in ospedale di una persona: missione che si è risolta per il meglio, per fortuna, grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco e alla sinergia con il soccorso sanitario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si sente male ma l’ambulanza è bloccata dalla neve. Salvato dai vigili del fuoco con il fuoristrada

