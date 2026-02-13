Vigili del Fuoco Carabinieri e personale sanitario salvano anziana colta da malore e bloccata in ascensore

Il pronto intervento di Vigili del Fuoco, Carabinieri e personale del 118 ha evitato il peggio per un’ottantenne rimasta bloccata in ascensore dopo un malore. La donna, che si trovava in un condominio di Avellino, ha perso conoscenza tra le sue mura domestiche e ha chiamato aiuto. I soccorritori sono intervenuti rapidamente, riuscendo a estrarla dall’ascensore e portarla in ospedale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nella giornata odierna, 13 febbraio 2026, grazie alla collaborazione tra i Vigili del Fuoco, l'Arma dei Carabinieri e il personale sanitario del 118, una 80enne è stata soccorsa dopo essere rimasta bloccata nell'ascensore di un palazzo del capoluogo irpino. Intorno alle ore 13:00 circa, l'anziana è riuscita a contattare telefonicamente il 112 per chiedere aiuto; nel corso della conversazione ha però perso conoscenza. I militari in servizio presso la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Avellino, compresa immediatamente la gravità della situazione, hanno attivato la procedura di localizzazione del telefono cellulare, individuando un punto GPS approssimativo.