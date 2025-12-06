Boscoreale | Carabinieri arrestano un 27enne stava smontando un’auto rubata

Scoperto in un capannone mentre smontava un’auto rubata: sequestrati jammer e droga, arrestato 27enne. A Boscoreale i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre Annunziata hanno arrestato per riciclaggio e detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente un 27enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I Carabinieri hanno fatto irruzione in un capannone di via Merolla e lì hanno sorpreso l’uomo mentre stava smontando una VW T Roc rubata in giornata. Durante il sopralluogo, i carabinieri hanno trovato anche altre parti di auto e diversi attrezzi. La perquisizione ha permesso di rinvenire e sequestrare 2 jammer (i disturbatori di frequenza) e alcune dosi di droga tra hashish e marijuana. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

