Genova blitz della Polizia in Fiumara | identificate 100 persone e sequestrata droga scatta l' allarme spaccio

Notizie.virgilio.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 100 persone identificate in un servizio straordinario della Polizia a Genova contro reati predatori e droga nelle zone più sensibili. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

genova blitz della polizia in fiumara identificate 100 persone e sequestrata droga scatta l allarme spaccio

© Notizie.virgilio.it - Genova, blitz della Polizia in Fiumara: identificate 100 persone e sequestrata droga, scatta l'allarme spaccio

Approfondisci con queste news

genova blitz polizia fiumaraEx Ilva, guerriglia in piazza a Genova: operai forzano la grata di protezione davanti alla Prefettura, Polizia lancia lacrimogeni - Ex Ilva, guerriglia in piazza a Genova: operai forzano la grata di protezione davanti alla Prefettura, Polizia lancia lacrimogeni ... Lo riporta blitzquotidiano.it

genova blitz polizia fiumara"Esci con le mani in alto": blitz della polizia alla Marina di Sestri, ma era un'esercitazione - Sembra una scena di quelle viste nei film: un edificio circondato dalle volanti della polizia, un agente che urla con il megafono e un presunto rapimento con ostaggi. Come scrive primocanale.it

Cerca Video su questo argomento: Genova Blitz Polizia Fiumara