Blitz al Crystal | attività sospesa Da bar a discoteca ma abusiva

Un blitz ha scoperto che il Crystal, originariamente autorizzato come bar, funzionava come discoteca senza permesso. L’attività abusiva, con un’unica uscita d’emergenza bloccata e senza dispositivi di sicurezza, operava di notte con tavoli e divani che ostacolavano l’uscita. Il locale non rispettava le norme di sicurezza e impiegava personale non in regola. La polizia ha deciso di sospendere immediatamente l’attività, che continuava a ricevere clienti.

Aveva la licenza per svolgere l'attività di bar ma era una discoteca abusiva a tutti gli effetti, con una sola uscita d'emergenza chiusa a chiave e bloccata da tavoli e divani, senza estintori e personale in nero. La Polizia di Stato, con il comando provinciale dei vigili del fuoco, nell'ambito di controlli straordinari nei locali di pubblico spettacolo, nella notte dello scorso weekend è intervenuta al Crystal Club di Lainate, ha sospeso l'attività, denunciato il proprietario per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento e sanzionato amministrativamente per gravi e numerose violazioni in materia di sicurezza.

Bar trasformato in discoteca abusiva (con una sola via di fuga bloccata): chiuso il Crystal ClubUn bar di Lainate è stato chiuso dopo aver funzionato come discoteca illegale, con musica techno troppo alta e un solo modo di uscita bloccato.

Polizia di Stato, controlli straordinari nei locali di pubblico spettacolo: sospesa l'attività al Crystal Club a Lainate. Milano, 22 febbraio 2026 – La Polizia di Stato, con il comando provinciale dei Vigili del Fuoco, per gli adempimenti di specifica competenza, nell'ambito dei servizi straordinari

