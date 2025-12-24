WWE | Thea Hail concede il rematch a Blake Monroe dopo i fattacci della settimana scorsa

Thea Hail avrà il suo primo match titolato da campionessa contro chi le ha ceduto la cintura. Durante l’episodio di NXT del 23 dicembre, la nuova Women’s North American Champion ha ufficializzato il rematch contro Blake Monroe per New Year’s Evil, in programma il 6 gennaio 2026. Il promo emozionato della nuova campionessa. Thea Hail è apparsa visibilmente commossa davanti al pubblico di NXT. La giovane wrestler ha ammesso di faticare ancora a credere di aver vinto, spiegando che nulla può eguagliare la sensazione di avere finalmente un titolo sulle spalle dopo averlo visto solo addosso ad altri. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

