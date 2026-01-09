Il Centro lipodistrofie dell’Aoup protagonista a livello europeo | la prima pubblicazione con i dati del Registro internazionale sulla malattia

Il Centro lipodistrofie dell’Aoup si distingue a livello europeo grazie alla pubblicazione dei primi dati provenienti dal Registro internazionale sulla malattia. Un team di ricercatori dell’Unità operativa di Endocrinologia 1 ha condotto uno studio approfondito, offrendo un contributo importante alla comprensione delle lipodistrofie e rafforzando il ruolo del centro nel panorama europeo di ricerca e assistenza.

