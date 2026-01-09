Il Centro lipodistrofie dell’Aoup protagonista a livello europeo | la prima pubblicazione con i dati del Registro internazionale sulla malattia
Il Centro lipodistrofie dell’Aoup si distingue a livello europeo grazie alla pubblicazione dei primi dati provenienti dal Registro internazionale sulla malattia. Un team di ricercatori dell’Unità operativa di Endocrinologia 1 ha condotto uno studio approfondito, offrendo un contributo importante alla comprensione delle lipodistrofie e rafforzando il ruolo del centro nel panorama europeo di ricerca e assistenza.
Un gruppo di ricercatori del Centro obesità e lipodistrofie dell'Aoup (che fa capo all'Unità operativa di Endocrinologia 1) ha condotto il primo studio che analizza i dati raccolti nel Registro europeo sulle lipodistrofie. La ricerca, che descrive il più grande gruppo di pazienti con.
