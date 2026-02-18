Biogem convegno sugli xenotrapianti

Biogem organizza un convegno sugli xenotrapianti perché vuole approfondire le possibilità di questa tecnologia. L’appuntamento si terrà lunedì 16 marzo alle 10.00 nell’aula magna ‘Emmanuele Emanuele’ e riunirà medici e ricercatori interessati alle future applicazioni di questa procedura.

L'incontro si svolgerà lunedì 16 marzo alle ore 10.00 presso l'aula magna 'Emmanuele Emanuele' Si svolgerà lunedì 16 marzo alle ore 10.00 presso l'aula magna 'Emmanuele Emanuele' di Biogem il convegno dal titolo 'Gli xenotrapianti: una nuova frontiera della medicina'. Dopo l'introduzione di Ortensio Zecchino, Presidente di Biogem, e di Giovambattista Capasso, Direttore Scientifico di Biogem, interverranno Giuseppe Feltrin, Direttore Centro Nazionale Trapianti, Cesare Galli, Direttore Generale AVANTEA S.r.l., Paola Grammatico, Vice Presidente del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita, Mons.