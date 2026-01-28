Vendola e il referendum | Vorrei votare sì ma voto no Rischia di vincere Meloni Mancano i giudici simbolo

Nichi Vendola si trova in bilico tra il desiderio di votare sì e la decisione di dire no. Durante una visita alla Camera, il politico ha spiegato di temere che possa vincere Meloni alle prossime elezioni, e per questo preferisce astenersi. La mancanza di giudici simbolo pesa molto sulla sua scelta. Anche lui, come Bettini, si sente diviso tra convinzioni e strategia politica.

L'ex presidente della Puglia: "Anch'io avrei voluto dire sì alla separazione delle carriere, ma questa riforma non aggiusta le storture. Uscite come quella del segretario Anm Maruotti? Aiutano la campagna del governo" Anche Nichi Vendola avrebbe voluto dire sì, ma come Goffredo Bettini è costretto a dire no. Alla Camera, di passaggio, dopo la sua candidatura in Puglia con Avs e le offese ricevute dagli alleati: "In Puglia ho fatto la mia parte, ad Antonio Decaro auguro solo di fare pulizia". Vendola come voterà al referendum sulla giustizia? "Voterò no, ma anche io avrei voluto dire sì alla separazione delle carriere, anche io avrei voluto

