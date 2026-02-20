Bimbo trapiantato a Napoli il cuore destinato a Domenico ha salvato la vita a un altro piccolo

Un bambino di due anni di Napoli ha ricevuto un trapianto di cuore, ma la sua organo danneggiato non ha potuto salvare la vita di Domenico. La causa è il cuore donato che, invece, è stato utilizzato per un altro bambino di Bergamo, operato all’ospedale Papa Giovanni XXIII. Il cuore proveniva da un donatore deceduto in Toscana. La famiglia di Domenico ha deciso di donare gli organi, permettendo a un altro piccolo di ricevere una seconda chance. La sala operatoria si prepara per il nuovo intervento.

Bergamo. Il cuore che non ha potuto ricevere Domenico, il bimbo campano di due anni a cui era stato trapiantato un organo risultato danneggiato, batterà in un altro piccolo suo coetaneo operato all’ ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Domenico è affetto da cardiomiopatia dilatativa. Nel dicembre 2025, la sua famiglia è stata informata che era stato trovato un cuore compatibile: purtroppo, il trapianto effettuato all’ospedale Monaldi di Napoli si è concluso con l’impianto di un organo in parte danneggiato. Nei giorni scorsi per Domenico si era aperta la possibilità di un secondo trapianto, ma un team di esperti – tra cui Amedeo Terzi, chirurgo del Papa Giovanni – ha stabilito che il bambino non sarebbe sopravvissuto a un’altra operazione e nelle ultime ore sono state avviate le procedure per il fine vita.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Bimbo trapiantato, il cuore destinato a Domenico ha salvato la vita a un altro piccolo

Leggi anche: Il cuore destinato a Domenico ha salvato la vita a un altro bimbo di due anni

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.