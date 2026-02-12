A Napoli, la vicenda del cuore “bruciato” di un bambino di soli due anni si complica. La procura ha iscritto sei persone nel registro degli indagati, aprendo un nuovo capitolo sull’intervento che ha portato al trapianto. Secondo gli inquirenti, il cuore impiantato al piccolo si sarebbe poi rivelato inutilizzabile, e ora si indaga per capire cosa sia successo realmente.

Si apre un nuovo capitolo nell’inchiesta sul delicato intervento che ha coinvolto un bambino di appena due anni e mezzo, al quale sarebbe stato impiantato un cuore poi rivelatosi inutilizzabile. La Procura di Napoli ha infatti notificato l’iscrizione nel registro degli indagati a sei operatori sanitari, tra medici e personale paramedico. Si tratta dei professionisti che hanno seguito sia la fase di prelievo dell’organo a Bolzano sia quella del trapianto eseguito successivamente in un ospedale del capoluogo campano. L’ipotesi di reato, allo stato attuale, è quella di lesioni colpose. Parallelamente agli accertamenti già avviati dai carabinieri di Nola, i magistrati hanno disposto ulteriori verifiche affidando nuovi approfondimenti ai militari del Nas. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, svolta nell’inchiesta del cuore “bruciato” trapiantato al bimbo di 2 anni: sei indagati

La procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati sei medici dell’ospedale Monaldi.

Tre inchieste sono scattate tra Napoli e Bolzano dopo il caso di un bambino di due anni e tre mesi con un cuore trapiantato “bruciato”.

