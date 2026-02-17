Bimbo di 2 anni dopo il trapianto fallito al Monaldi Meloni chiama la madre | Avrete giustizia

Giorgia Meloni ha chiamato la madre di un bambino di due anni, ricoverato in condizioni critiche dopo un trapianto di cuore fallito all’ospedale Monaldi di Napoli, per assicurare che avrà giustizia. La premier ha espresso vicinanza alla famiglia e ha promesso di seguire la vicenda da vicino. La madre del piccolo, ancora sotto shock, ha raccontato di aver ricevuto la telefonata mentre si trovava al letto del figlio, che lotta tra la vita e la morte.

«Avrete giustizia». Con queste parole la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha contattato telefonicamente Patrizia Mercolino, madre del bimbo di due anni ricoverato in condizioni gravissime dopo il fallimento del trapianto di cuore avvenuto presso la Cardiochirurgia pediatrica dell'ospedale Monaldi di Napoli. La telefonata della premier è arrivata nella mattinata di oggi, martedì 17 febbraio, come riferito dall'avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi. Il piccolo resta ricoverato in terapia intensiva, dopo aver ricevuto l'impianto di un cuore danneggiato, intervento che non ha avuto l'esito sperato.