Bimbo di 5 anni soffocato da un wurstel a Sestu | morto Lorenzo Corona inutili 40 minuti di rianimazione

Lorenzo Corona, un bambino di cinque anni, è morto dopo aver soffocato con un wurstel mentre mangiava con la sorella a Sestu. La causa del decesso è stata l’ostruzione delle vie respiratorie, che ha richiesto 40 minuti di tentativi di rianimazione senza successo. La famiglia era presente in casa al momento dell’incidente, che si è verificato durante il pasto mattutino. La tragedia ha suscitato grande commozione tra gli abitanti del quartiere.

Il dramma mentre mangiava con la sorella maggiore. Si chiamava Lorenzo Corona, aveva cinque anni e frequentava il secondo anno della scuola dell'infanzia Collodi. È morto ieri sera nella sua casa di via Genova, a Sestu, soffocato da un boccone mentre cenava con la sorella di 16 anni. Un wurstel, secondo quanto ricostruito. Un episodio domestico consumato in pochi istanti, sotto gli occhi di una famiglia che ha fatto tutto ciò che era possibile fare. Per quaranta minuti gli operatori del 118 hanno tentato di rianimarlo. Senza esito.