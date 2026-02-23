Tragedia a Sestu | bimbo muore soffocato da un pezzo di wurstel

Un bambino di quasi 5 anni è morto a Sestu a causa di un pezzo di wurstel che si è bloccato nella sua gola. La causa dell’incidente sembra essere stata una semplice distrazione durante il pasto. I soccorritori hanno tentato invano di rianimarlo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La famiglia si trova sotto shock, mentre le autorità indagano sulle circostanze dell’accaduto. La tragedia ha sconvolto l’intera comunità locale.

Il piccolo, che non aveva ancora compiuto 5 anni, è rimasto soffocato da un pezzo di wurstel andato di traverso. Inutili i tentativi di soccorso degli operatori del 118. La comunità cittadina in lutto Una normale ed ordinaria cena familiare si è trasformata in una tragedia senza precedenti. Un bambino di appena 5 anni è morto soffocato a causa di un pezzo di wurstel mal ingerito. Una vicenda sconcertante che ha scosso la località di Sestu, nella provincia della città metropolitana di Cagliari. Secondo quanto emerge dalle prime parziali ricostruzioni dell’accaduto, riportata da L’Unione Sarda, l’sos è scattato domenica sera intorno alle 20. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Tragedia a Cagliari, bimbo di 5 anni muore soffocato da un pezzo di wurstelUn bambino di 5 anni ha perso la vita dopo aver ingerito un pezzo di wurstel a Sestu, nelle vicinanze di Cagliari, ieri sera.

Bimbo di 5 anni muore soffocato da un pezzo di wurstel in casa: tragedia davanti ai genitori a CagliariUn bambino di cinque anni è morto a causa di un pezzo di wurstel che si è accidentalmente soffocato in casa a Cagliari.

Bimbo di 5 anni muore soffocato da un wurstel, il dramma a Cagliari

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Auto si ribalta sulla 131 a Sestu: cinque feriti, due in codice rosso.

Bimbo di 5 anni muore soffocato da boccone mentre mangia in casa: tragedia davanti ai genitori a CagliariI genitori hanno provato ad aiutarlo nell’attesa dell’arrivo dell’ambulanza e i medici poi hanno tentato di rianimare il bambino per oltre 40 minuti ... fanpage.it

Tragedia a Cagliari, bimbo di 5 anni muore soffocato da un pezzo di wurstelCagliari, 23 febbraio 2026 - Un bimbo di circa 5 anni è morto, soffocato da un pezzo di wurstel che stava mangiando, ieri sera, a Sestu, nella Città metropolitana di Cagliari. La tragedia, secondo i p ... quotidiano.net

Un bimbo di circa 5 anni è morto, soffocato da un boccone, ieri sera, a Sestu, nella Città metropolitana di Cagliari. La tragedia, secondo i primi accertamenti, è avvenuta alle 20,30. Sul posto, chiamati dai genitori, sono arrivati i medici del 118 che hanno tentato - facebook.com facebook

Bimbo di 5 anni muore soffocato da un boccone nel Cagliaritano. Tragedia ieri sera a Sestu, per 40 minuti i medici hanno tentato di rianimarlo. #ANSA x.com